フォークシンガー松山千春（70）が24日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。ハラスメントをめぐって私見を述べた。「この頃よ、テレビでやってたのをちょっと見たんだけど、『さしてかわいくはないですね』って誰か言ったらよ、『それってセクハラ、パワハラになりますよ？』って言うんだよな。『お前、ちょっとかわいくないね？』ぐらいでさ、セクハラ、パワハラで言えなくなるんだったらよ、『あいつ