フリーアナウンサー新井恵理那（36）が25日までにインスタグラムを更新。第一種普通自動車免許を取得したことを報告した。新井は「おかげさまで、第一種普通自動車免許を取得しました〜！！︎やったーっっっ」と喜び、免許証の写真を公開。「実は数年前に、わたし名義で車を購入して保有していたのに、免許は持っていないというチグハグな状態で…(家族が運転して使っていました。笑)」とこれまでの状況を明かした。続けて「