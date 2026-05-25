小学生が三重県ナンバーワンをかけて戦うJA共済カップ三重県少年サッカー大会の決勝大会が、24日、三重県伊勢市で開かれました。この大会は、JA共済連三重が県内でのサッカーの普及や子どもたちにフェアプレー精神を養ってもらうことなどを目的に開いているもので、8人制・15分ハーフで試合が行われます。今年は県内103の少年サッカーチームが参加、24日はこれまでの予選を勝ち抜いた8チームが決勝トーナメントに臨んだほか、少女