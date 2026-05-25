三重県松阪市発祥で、糸のように細長く垂れ下がった花弁が特徴の珍しい花「松阪なでしこ」を愛でるイベントが、24日、松阪市中心街で開かれました。松阪なでしこは、江戸時代に河原なでしこを栽培する中で見つかった品種で、花弁が糸のように柔らかく細く垂れ下がっているのが特徴で、三重県の天然記念物にも指定されています。このイベントは多くの人に松阪なでしこの魅力を知ってもらおうと毎年開かれているもので、旧長谷川治郎