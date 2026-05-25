アメリカで開かれた春を祝うイベント「全米さくら祭り」で、今年の「全米さくらの女王」に選ばれたキャロライン・キャンベルさんが、22日三重県庁を訪れました。「全米さくら祭り」は、伊勢市ゆかりの政治家・尾崎行雄が日本とアメリカの親睦を深めようと1912年にアメリカへ約3000本の桜を贈ったのが縁で、アメリカの首都ワシントンで毎年春に開催されているものです。今年の「全米さくらの女王」には、アメリカの各地域の代表から