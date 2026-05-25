子どもたちによるまちづくり、「こども四日市」の活動を紹介するドキュメンタリー映画が完成し、24日、出演する子どもたちや関係者を対象にした試写会が開かれました。2004年に始まった「こども四日市」は毎年、市の中心部で開かれている子どもたちが主体となったまちイベントのほか、様々な活動を行っています。今回、この活動を記録し、広く発信しようと、ドキュメンタリー映画が制作されることになり、昨年春から秋にかけて本格