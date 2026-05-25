県内外から力自慢が集った腕相撲大会が、24日三重県伊勢市で開かれました。伊勢市のサンアリーナに集まったのは、様々な経験を持つ力自慢の男女12人。キックボクシング・握力やばい人・最後はパンプマン。この腕相撲大会は、伊勢市のフィットネスクラブが開いたもので、性別と体重別で3階級に分かれて頂点を目指しました。一瞬で勝負が決まる試合もあれば、意地と意地がぶつかり合う拮抗した勝負もみられ、会場は独特の緊張感に包