去年11月から今年3月にかけて、三重県桑名市の70代の女性が、SNSで株式投資を勧められるなどして、現金あわせて1億円あまりをだまし取られました。警察が特殊詐欺事件として捜査を進めています。警察によりますと、桑名市に住む70代の無職の女性が、去年11月下旬から今年3月にかけて、投資に関するウェブサイト上の広告をクリックしたことからLINEグループに招待され、「投資の先生」と呼ばれる者から投資を勧められるなどして、指