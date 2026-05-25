高齢者の一人暮らしが急増する現代、シニア世代が直面するのは経済的な困窮だけではありません。なかには、人間関係を「子ども一人」に集中させてしまうことがトラブルとなるケースも。先日、72歳の女性が、FPである波多勇気氏の波多FP事務所を訪ねてきました。女性は、別居する結婚した息子との関係に絶望していて――。※紹介する事例は、相談者より許可を得て、プライバシー保護の観点から相談者の個人情報および相談内容を一部