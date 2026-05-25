京都の叡山電鉄が、電動貨車「デト1000形1001号車」の撮影会を、2026年6月20日に修学院車庫で開催すると発表しました。同日には、鉄道ファン垂涎の鉄道部品や駅掲示物、新作えいでんグッズの販売会も実施されます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】今回の主役となる「デト1000形1001号車」は、保線資材などを運搬するために活躍している車両。普段は旅客営業に使用されないことから、“見かけるとちょっと嬉