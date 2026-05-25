富山県高岡市を拠点に作陶活動を行っている陶芸家神谷麻穂さんの作品展が24日から、三重県四日市市の目黒陶芸館本館で開かれています。国の登録有形文化財旧・平田邸の書院を用いた会場には神谷さんの新作を中心に壺や抹茶茶碗など30点余りが展示されています。真っ白なキャンバスではなく独特の質感をもつ土に絵を描くことで、自らを表現できると陶芸の道を志した神谷さんの作品は様々な技法を用いた造形と柔らかく上品な色彩が融