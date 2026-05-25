本格的な梅雨入りや台風シーズンを前に、災害時に活用される車両の操作を確認する訓練が22日、三重県松阪市で行われました。訓練は松阪市内を流れる櫛田川の河川敷で午前と午後に分けて行われ、午前の部には三重県建設業協会の会員などが参加しました。22日は災害時に活用される排水ポンプ車と照明車合わせて5台が準備され、参加者たちは車両の設営や操作の手順などを三重河川国道事務所の職員から教わっていました。排水ポンプ車