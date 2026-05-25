山形県鶴岡市に位置する「湯田川温泉」は、和銅5年（712年）に白鷺が舞い降りて傷を癒している姿を発見したことが始まりとされる、1300年以上の歴史を持つ古湯です。古くから「白鷺の湯」や「鶴岡の奥座敷」として多くの人々に親しまれ、2001年には環境省の「国民保養温泉地」にも指定されました。毎分約1000リットルという豊富な湧出量を誇り、加水なしの純粋な天然温泉を贅沢に堪能できるのが大きな魅力。温泉街にある2つの共同