自民党三重県連の定期大会が23日に津市内で開かれました。冒頭の挨拶で三重県連の田村憲久会長は、中東情勢について、原油不足は日本だけでの問題ではなく「一刻も早くホルムズ海峡を安全に航行できる環境を作っていかなければ」と話しました。そのうえで「日本はホルムズ海峡で9割以上の原油を輸送しているが、高市内閣においては、6月には原油の供給量のほぼ7割を他の地域から確保する形がみえてきた」とし「備蓄を含めて当面の