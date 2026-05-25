真夏の強い日差しと熱をブロックしてくれる「SUN DEFENCE 腕までしっかり隠れる！大きな遮光日傘／約112gで超軽量！遮光日傘」（宝島社）が、6月5日（金）から、全国の「ローソン」店舗と「HMV＆BOOKS online」で発売される。【写真】男女兼用で使えるシンプルなデザイン！各カラーラインナップ詳細■真夏の日差しと熱をブロック今回登場するのは、紫外線遮蔽率100％生地を使用をし、UPF50＋と日差しの強い真夏でも紫外線を