WEリーグのRB大宮アルディージャWOMENに所属する仲田歩夢がインスタグラムを更新。最新ショットが反響を呼んでいる。「一旦！オフシーズンに入るので、、髪型かえたりネイルかえたりしました」と報告。新しいヘアスタイルや鮮やかなネイルの写真を公開し、「思った通りの仕上がりで大満足すぎる」と綴る。「エクステこんなに馴染むの本当にすごい！ ありがとうございました ラテもおいしかったし、とっても良き日」 ハッ