ブライトンでプレーする日本代表MF 三笘薫について、チームメイトが胸中を明かした。地元メディア『The Argus』が伝えている。三笘は５月９日に行なわれたウォルバーハンプトン戦で左ハムストリングを負傷。北中米ワールドカップでは日本代表のキーマンとして期待されていたものの、無念のメンバー外となった。そんな29歳のドリブラーを気遣ったのが、ブライトンで左サイドをともに担ってきたトルコ代表DF フェルディ・カド