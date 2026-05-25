スターバックスから、過去に人気を集めた『ビター クリーム コーヒー』が27日から全国店舗に再登場する。香り高いエスプレッソとコク深いクリームを組み合わせた1杯が待望の復活を果たす。苦みと甘さが重なり合う、大人向けの味わいが再び楽しめる。【画像】とろける時間への逃避行…同日発売『バナナアフォガードフラペチーノ』『ビター クリーム コーヒー』は、香り高くビターな風味のエスプレッソと、クリーミーな甘さを融