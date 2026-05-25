阪神の木下里都投手（25）が25日、甲子園での指名練習に参加した。西勇、大竹、才木ら他の先発陣とともに汗を流しており、28日の日本ハム戦（甲子園）でのプロ初先発が濃厚となった。木下は救援で開幕1軍入りを果たしたものの、4月に2度降格。同月27日に出場選手登録を抹消されてからは2軍で先発に配置転換。直近2試合はともに先発で計9イニングを無失点、11奪三振と結果を残してアピールに成功していた。