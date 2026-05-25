【鉄拳8 追加プレイアブルキャラクター「範馬勇次郎」】 2027年初頭 配信予定 バンダイナムコエンターテインメントはプレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC（Steam）用対戦格闘「鉄拳8」について、DLC「シーズン3」追加プレイアブルキャラクター第4弾として「範馬勇次郎」を2027年初頭に配信する。 「範馬勇次郎」は「グラップラー刃牙」シリ