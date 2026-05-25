日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は２５日、フィギュアスケート男子で五輪２大会連続メダリストの宇野昌磨と、２０１６年世界ジュニア女王の本田真凜がアイスダンスのカップルとして現役復帰することを表明したことを報じた。２２年に交際を公表している２人は２２日、そろって会見に臨んだ。そこで宇野は「真凜さんのスケートのすばらしさをより多くの人に伝えたいと思った」とし、