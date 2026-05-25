薄着の季節になると、ちょっぴり気になるボディライン。そんなときは、たんぱく質たっぷり＆腸活もできちゃう「低カロリースープ」で、体をすっきり整えましょう！お肉と野菜、きのこをたっぷり入れたおかずスープなら、家族のごはんにもぴったり。無理なく毎日続けられて、やせやすい体を目指せますよ。『豚肉とキャベツの豆乳担担スープ』のレシピ材料（2人分）豚ロース薄切り肉……150gキャベツの葉……2枚（約100g）エリンギ