褒めることでモチベーションを上げたい時に、褒め方の大事なポイントとは 結果ではなく努力をほめるのが大事 人間は誰かに注目されることで、高いモチベーションを維持できる この実験で、人間は誰かに注目されることで、高いモチベーションを維持できる、という結論が得られた。モチベーションの低い人のやる気を高めたいなら、「君しかできないことだから！」「がんばってるねー」と注目度