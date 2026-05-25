「昔さんざん食べたから…」過去の記憶と食事が結びついて、思い出したくない記憶をおいしい記憶にぬり替える方法とは 思い出したくない記憶をおいしい記憶にぬり替える方法 食事の好みには、昔の記憶が関係している この本を手にしているかたの中には、戦中、戦後の時代を経験しているかたもいるかもしれません。食べ物が乏しい時代を生き抜き、ひとつひとつの食品に思い入れがあるかたもおられるでしょう。訪問先でも「戦