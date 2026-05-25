フロント批判が勢いを増している。【もっと読む】DeNA三浦監督まさかの退団劇の舞台裏24日にDeNAが明らかにした、ダヤン・ビシエド（37）の日本球界引退。木村球団社長兼チーム統括本部長によれば、19日に本人から「日本での野球を引退したい」との申し入れがあり、慰留したものの、翻意させることができなかったという。異例のシーズン途中での電撃引退だが、ネット上には、《チグハグなチーム編成、意図の見えない補強、あま