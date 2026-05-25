東京時間10:28現在 東京金先物APR 27月限（TOCOM） 1グラム＝24015.00（+166.00+0.70%） ＮＹ金先物AUG 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4597.50（+41.10+0.90%） ※東京金先物は5分程度の遅れ 米国とイランの合意が近いとの期待が上昇。