東京時間10:28現在 ＮＹ原油先物JUL 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝92.35（-4.25-4.40%） 米国とイランの合意が近いとの期待が原油売りを誘い、一時９０．８７ドルまで下げている。その後少し戻すも原油安傾向継続。