２５日、宇宙ステーションで合流した「神舟２１号」と「神舟２３号」の飛行士。（北京航天飛行制御センターのモニター映像、北京＝新華社記者／金立旺）【新華社北京5月25日】中国有人宇宙プロジェクト弁公室は25日、宇宙ステーションとのドッキングに成功した有人宇宙船「神舟23号」に搭乗する3飛行士が無事ステーション内部に入ったと発表した。朱楊柱（しゅ・ようちゅう）、張志遠（ちょう・しえん）、黎家盈（れい・かえい