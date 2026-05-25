２５日に放送されたテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」では、元テレビ朝日の玉川徹氏が１週間休むと羽鳥慎一アナが紹介。その理由に石原良純が「ええっ？！」と驚きの声を上げた。冒頭、羽鳥アナは「玉川さん、遅めの冬休みです。今週１週間お休みです」と、玉川氏が今週番組を欠席することと、その理由を説明。すると月曜レギュラーの良純が「遅めの冬休み？」と確認。羽鳥アナが「お正月休みですね」というと、良純