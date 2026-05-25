ＴＢＳ系「ラヴィット！」が、プロ野球パ・リーグとコラボすることが２５日、発表された。６月２７日の千葉ロッテＶＳ福岡ソフトバンク（ＺＯＺＯマリン）を皮切りに、６球団のホームゲームに、青木マッチョをはじめ、なすなかにし、アルコ＆ピース、見取り図、モグライダー、ニューヨーク、ぼる塾、かが屋、令和ロマンら「ラヴィット！」ファミリーが登場予定。番組公式キャラクターのラッピーも参加予定だ。コラボ実施日に