お笑いコンビ、金属バット（小林圭輔＝40、友保隼平＝40）がこのほど、NHK初冠ラジオとなるNHK AM「金属バットの金属音楽」（29日午後9時5分）の収録に参加した。まだ全国に届いていない異端のバンドやアーティストの作品を“金属音楽”と名付け、芸人界随一の“トガリ芸人”である金属バットが発掘する音楽発掘バラエティー。ゲストに京都発の4人組ロックバンド「おとぼけビ〜バ〜」からボーカルあっこりんりん、ギターよよよしえ