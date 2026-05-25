24日昼すぎ、能代市二ツ井町荷上場の市道で、軽乗用車が住宅に衝突する事故がありました。車に乗っていた女性2人がけがをしています。能代警察署の調べによりますと、24日午後0時20分ごろ、能代市二ツ井町荷上場字鍋良子の丁字路交差点を左折しようとした軽乗用車が、進行方向右側の住宅に衝突しました。この事故で軽乗用車を運転していた能代市の66歳の女性が鼻の骨を折る大けがをしたほか、同乗していた40歳の女性も口にけがをし