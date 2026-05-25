神戸物産は４日続落。前週末２２日取引終了後、４月度の月次ＩＲニュースを発表。神戸物産単体の売上高は前年同月比２．３％増とプラス基調を継続した一方、営業利益は同６．４％減とマイナスに転じており、これが売り材料視されているようだ。 業務スーパーの出店状況は１店舗の新規出店があり、前年同月比では３２店舗の増加となった。引き続きセール対象商品が好調に推移したほか、中東情勢緊迫