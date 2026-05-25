２５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５８円９０銭前後と前週末の午後５時時点に比べ２０銭強のドル安・円高で推移している。 ２２日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円１８銭前後と前日に比べ２０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のウォラー理事が利上げの可能性を示唆したことなどを手掛かりに１５９円２３銭