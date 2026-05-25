サラダチキンは、鶏むね肉を主原料とした加工食品です。高タンパク・低脂質という栄養特性から、健康志向の方やスポーツをされる方に注目を集めています。1食あたりタンパク質が20～25g含まれる一方、脂質は1～3g程度と低く、カロリーも100～130kcal前後に抑えられているものが一般的です。手軽さゆえに食べ過ぎてしまうリスクも伴う点を、ここで確認しておきましょう。 監修医師：田中 茂（医