李在明（イ・ジェミョン）大統領が、“韓国版2ちゃんねる”と呼ばれる極右傾向のオンラインコミュニティ「日刊ベスト貯蔵所（イルベ）」の閉鎖案を閣僚会議で指示すると明らかにした。【写真】スタバを“飲んだだけ”韓国アイドル炎上…一体なぜ？最近、スターバックスなどによる歴史侮辱騒動を強く叱責したのに続き、廬武鉉元大統領の追悼式での侮辱事件をきっかけに、「サイト閉鎖」という強硬手段に踏み切った形だ。李大統領が