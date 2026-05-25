【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SUPER BEAVERのニューアルバム『人生』（6月24日リリース）に収録される新曲「アプローズ」が、アサヒ飲料“三ツ矢サイダー”2026テーマソングに決定。併せて、SUPER BEAVERと“三ツ矢サイダー”がコラボレーションした「三ツ矢サイダー プレリリースボトル」が、コンビニエンスストア限定で6月2日から発売されることが発表とな