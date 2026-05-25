【その他の画像・動画等を元記事で観る】 5月24日、愛知県名古屋市で開催された『大河ドラマ「豊臣兄弟！」トークライブ in 名古屋 ～小一郎・半兵衛編～』に、主演の仲野太賀（羽柴小一郎長秀役）と 菅田将暉（竹中半兵衛役）のふたりが登壇した。 ■トークライブは40倍の応募倍率を記録 仲野が演じる羽柴小一郎長秀（豊臣秀長）は、天下人・豊臣秀吉の弟で、登場時の名は小一郎。兄の天下取りを一