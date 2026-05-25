◇米男子ゴルフツアーCJカップ・バイロン・ネルソン最終日（2026年5月24日テキサス州TPCクライグランチ＝7385ヤード、パー71）最終ラウンドが行われ、12位から出た平田憲聖（25＝ELECOM）は5バーディー、4ボギーの70で回り、通算15アンダーで今季自己最高の19位に入った。16位から出た久常涼（23＝SBSホールディングス）は3バーディー、1ボギーの69で回り、平田と並び15アンダーの19位で大会を終えた。2位から出た23