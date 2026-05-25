2.5次元アイドルグループ・すとぷりの莉犬が、自身の半生をつづったライフストーリーブック『生きづらいぼくたちへ』（水鈴社）を7月15日に発売することが決定した。5月24日の自身の誕生日に発表された。【ライブ写真多数】多彩な衣装や小道具で魅了…6年ぶりとなった莉犬ワンマンライブの模様同書は、莉犬がこれまでの人生や活動を通して感じてきた葛藤や悩み、支えてくれた人たちへの思いを、自らの言葉でつづった一冊。すと