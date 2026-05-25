全国に洋菓子店を展開する不二家は、2026年にデビュー30周年を迎えた株式会社サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」とコラボレーションする。不二家洋菓子店でコラボ商品を発売するほか、ショッパープレゼントや店内アナウンス、店頭ムービー、店頭ペコちゃん人形がポムポムプリン風のカチューシャをつけてお客様をお迎えするなど、不二家のお店でポムポムプリンの世界観を存分に楽しむことができるスペシャルな1か月だ。