キャスターの中川絵美里が、ワニブックスが運営するWEBマガジン『Newsクランチ！』にて連載中の「そっと、切り取る」より、アザーカットで構成するデジタル写真集が配信されることが決定。第1弾として、フリーアナウンサーの鷲見玲奈が登場する。【写真】気を許す間柄だからこその柔らかい表情！中川絵美里が撮影した鷲見玲奈TBS『情報7daysニュースキャスター』でお天気キャスターのほか、野球やサッカーなどスポーツ番組で