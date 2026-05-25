シント＝トロイデン畑大雅が初ゴールをマークしたベルギー1部シント＝トロイデンは現地時間5月24日に今季最終節でメヘレンと対戦し、3-0で勝利を収めた。DF畑大雅が今季初ゴールをマークした。日本人8選手が所属するなかで、この試合は北中米ワールドカップ日本代表のDF谷口彰悟とFW後藤啓介、そして畑とMF山本理仁の4人がスタメンに名を連ねた。すると1-0で迎えた前半アディショナルタイムの3分、右サイドからの折り返しに