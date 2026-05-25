講談社が刊行する月刊「ディズニーファン」2026年7月号では、東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”でにぎわうパークの魅力に迫ります。さらに、大ヒットのディズニー映画『ズートピア』『ズートピア２』のオリジナルポストカード付録など、見逃せない情報が満載です☆ 講談社「ディズニーファン」2026年7月号 価格：1,300円（税込）発売日：2026年5月25日（月）販売店舗：全国の書店、Amazonな