記事ポイント「嵐山若鮎祭2026」が2026年6月13日・14日に嵐山 中之島公園で開催されます1口1,500円の参加協力金で、1ドリンク付きの炭火焼き若鮎試食を楽しめます鮎のつかみ取り体験や桂川水族館など、家族で参加しやすい体験企画も展開されます 嵐山保勝会が、桂川の鮎の解禁に合わせた初夏のイベント「嵐山若鮎祭2026」を開催します。39回目を迎えるイベントは、炭火で焼き上げる若鮎の試食と、桂川の自然にふれる体験企画