記事ポイント令和8年度 文化庁 劇場・音楽堂等における子供舞台芸術鑑賞体験支援事業に採択され、小学生から18歳以下の入場が無料となっています外山啓介がショパン《バラード第4番》《英雄ポロネーズ》とドビュッシー《12の練習曲》を演奏（8月23日）、及川浩治がリスト・ショパン・ラフマニノフの名曲を披露（9月20日）子供無料招待の申込はteket（テケット）にて先着順で受け付けており、2026年5月23日（土）10時から開始してい