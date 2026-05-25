ロシアがキーウを含むウクライナの主要都市に大規模なミサイル・ドローン空襲を加え、緊張が急激に高まっている。ウクライナと米国はロシアの新型中距離弾道ミサイル（IRBM）「オレシュニク（Oreshnik）」使用の可能性を警告した。これは多数の通常弾頭・核弾頭の搭載が可能なロシア製の中距離弾道ミサイルで、2024年のドニプロ攻撃や今年1月のリヴィウ攻撃ですでに使用されている。ウクライナのゼレンスキー大統領は23日（現地時