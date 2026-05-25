記事ポイント累計発行部数8,500万部の人気漫画『キン肉マン』をテーマにしたソフビフィギュアシリーズ『KUFC』より、”悪魔将軍”にフォーカスした「悪魔将軍 復活祭 受注アソート」が2026年5月22日（金）20:00より予約開始新規金型による新作5種＋ハイグレード版1種＋プレミアムグレード2種の計8アイテムが一挙ラインナップ2体・3体・5体購入でそれぞれ限定フィギュアがもらえる豪華購入特典キャンペーンも実施 コミックス累