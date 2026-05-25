記事ポイント2015年スタートの「Nuts Party」が2026年で記念すべき10回目を迎える千葉ポートパークで2026年9月27日（日）に開催、前売大人券2,000円音楽ライブ・アート・キッチンカーグルメ・マーケットが一体となったビーチサイドフェス 千葉の海辺を舞台に、音楽・アート・フード・カルチャーが交差するビーチサイドフェスティバルが9月に開催されます。プルーブライフが主催する今回は、2015年のスタートから数えて節目と