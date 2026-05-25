『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系）で主演を務める女優の黒木華（はる）が絶好調だ。【写真】「250回くらい腰を振り…」大胆濡れ場を演じた作品や、これまでの出演作をじっくり見る同作は、政治に興味がなかったスナックのママが、東京都知事選に挑む新たな形の「選挙エンターテインメント」作品。黒木は、不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失う与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉を演じている。都知事選に挑む月